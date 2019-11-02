Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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