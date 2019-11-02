Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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РПЦ разорвала отношения с предстоятелем Элладской церкви

РБК10:15

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

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Последняя суббота единства: Русская Церковь прекращает общение с главой Элладской Церкви

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РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

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ТАСС08:11

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

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