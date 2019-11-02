Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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РПЦ разорвала отношения с предстоятелем Элладской церкви

РБК10:15

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Интерфакс07:57

РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви с 3 ноября

Комсомольская правда08:38

РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

РИА Новости08:51

Последняя суббота единства: Русская Церковь прекращает общение с главой Элладской Церкви

Царьград08:22

РПЦ намерена сохранить отношения с архиереями ЭПЦ, не признающими автокефалию ПЦУ

ТАСС08:11

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Аргументы и Факты11:09
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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