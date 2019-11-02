Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Митрополит Иларион обвинил противников РПЦ в срыве его встречи с Помпео

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Стоит отметить, что ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что власти США намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии и отвечать силой на попытки их захватить.
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Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Blizzard анонсировала Diablo IV

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Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Полиция ищет водителя «Тойоты», стрелявшего на юге Москвы

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Роза Сябитова едва не утонула во время съемок на Урале

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Считаем такое поведение игрока крайне непрофессиональным и абсолютно неприемлемым для тега HellRaisers, в связи с чем сообщаем вам, что Alohadance с сегодняшнего дня переведен в запас и выставлен на трансфер.
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