Религия
RT на русскомРПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём Telegram-канале.
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Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Армия и оружие
Минобороны РФ: США разрушают международную стратегическую стабильность
США занимаются последовательным разрушением международной базы, обеспечивающей контроль над вооружениями в мире, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)
Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
Энергетика
Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе
Энергостратегия РФ до 2035 года предполагает допуск независимых производителей газа к трубопроводному экспорту при необходимости увеличения поставок.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
Кино
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Политика
ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять
«При Зеленском ситуация стала хуже: больше стреляют, больше погибло, больше разрушено инфраструктурных объектов», – приводит его слова ТАСС.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Общество
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).