Религия

RT на русскомRT на русскомРПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём Telegram-канале.
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