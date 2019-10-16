Политика
Газета.RuРПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
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с чего всё началось
Тем не менее, в связи с ситуацией, сложившейся в Элладской Церкви после проведения ее Архиерейского Собора 12 октября 2019 года по украинскому церковному вопросу, в четверг 17 октября Священный Синод Русской Православной Церкви заявил, что прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми из греческих архиереев, которые уже вступили или вступят в подобное же общение с раскольническими организациями на Украине.Фома11:34
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Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
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Аргументы недели вчера в 09:17
Транспорт
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Шоу-бизнес
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Вести.Ru вчера в 12:34
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Piter.tv 08:56
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
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РИА Новости вчера в 15:25
Экономика
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Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
RT на русском 07:37
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение 15 октября в 04:54
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
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Единоборства
Хабиб не пришел на пресс-конференцию в Москве. Это было весело
В последний раз Хабиб встречался с российскими журналистами в Москве в ноябре прошлого года на подписании контракта с новым спонсором, производителем энергетического напитка.
Матч ТВ 08:19
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Шоу-бизнес
Татьяна Тотьмянина рассказала о результатах проведенной операции
Заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы имени Блохина Данил Подлужный рассказал, что у Тотьмяниной был обнаружен полипоз желчного пузыря.
Вечерняя Москва 04:52
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СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию
По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставили иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».
РБК 10:42
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.
ТАСС вчера в 17:45
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
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Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
RT на русском 11:44
Общество
Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».
Фонтанка.Ру 09:14
Происшествия
«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Московский Комсомолец 07:31
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
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Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
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В Минтруде сообщили, сколько женщин работает на госслужбе
Первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что 72 процента российских госслужащих — это женщины.
УтроNews 08:39