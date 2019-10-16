с чего всё началось

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Происшествия Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

Общество Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.

Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

Транспорт Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.

Политика Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Культура Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Транспорт В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Единоборства Хабиб не пришел на пресс-конференцию в Москве. Это было весело В последний раз Хабиб встречался с российскими журналистами в Москве в ноябре прошлого года на подписании контракта с новым спонсором, производителем энергетического напитка.

Происшествия Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля.

Шоу-бизнес Татьяна Тотьмянина рассказала о результатах проведенной операции Заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы имени Блохина Данил Подлужный рассказал, что у Тотьмяниной был обнаружен полипоз желчного пузыря.

Политика СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставили иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины».

Финансы Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

Политика МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Политика Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.

Общество Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019» Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».

Политика Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.