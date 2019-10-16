Политика

Газета.RuГазета.RuРПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Тем не менее, в связи с ситуацией, сложившейся в Элладской Церкви после проведения ее Архиерейского Собора 12 октября 2019 года по украинскому церковному вопросу, в четверг 17 октября Священный Синод Русской Православной Церкви заявил
, что прекращает молитвенное и евхаристическое общение с теми из греческих архиереев, которые уже вступили или вступят в подобное же общение с раскольническими организациями на Украине.
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