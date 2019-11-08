Религия

RT на русскомRT на русскомРПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

В конце октября ПЦУ признал глава Элладской православной церкви Иероним II. Русская православная церковь в ответ на это прекратила евхаристическое общение с архиепископом.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

«Внешнее влияние налицо»: Александрийский патриархат поддержал Православную Церковь Украины

Московский Комсомолец11:35

РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха

RT на русском09:23

Патриарх Александрийский внес в диптих главу украинских раскольников

ТАСС10:30

Александрийская Церковь склонилась перед Константинополем и официально признала украинских раскольников

Царьград09:18

Патриарх Кирилл прекращает поминовение Александрийского патриарха

РЕН ТВ09:11

В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью

РИА Новости10:10

Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки

РБК08:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 11:49, Ашберн
Авто

В России Volkswagen Touareg получил новый мотор

Автоновости дня 06:39
Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Происшествия

15-летняя россиянка умерла после драки подростков

Lenta.ru 04:31
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Общество

Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

Ведомости 10:14
Армия и оружие

Российские и турецкие военные завершили второе патрулирование в Сирии

ТК Звезда 05 ноября в 07:57
Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Общество

Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Армия и оружие

В Японии истребитель ВВС США потерял в полете ракету

Новый День вчера в 02:40
Происшествия

Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Политика

Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Общество

Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье

Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
REGNUM вчера в 20:52
Общество

Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Спорт

Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Теннис

Теннисистки устроили драку после матча в Лас-Вегасе

VSE42.RU 05:35
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Футбол

Федор Смолов: «После чемпионата мира я стал более закрытым человеком»

Спорт-Экспресс 09:18
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Здоровье

Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Общество

Медведев продлил действие «плоских тарифов» для Аэрофлота на 2020 год

В сообщении говорится, что действие «плоских тарифов» будет продлено на 2020 год.
Красная весна 10:28
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма вчера в 06:54
Политика

Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ».
Известия 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное