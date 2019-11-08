Религия
Газета.RuВ РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих. Стоит отметить, что РПЦ опечалена этим решением и не сможет продолжать поминовение Александрийского патриарха при совершении богослужений.
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РПЦ решила прекратить поминовение Александрийского патриархата из-за признания ПЦУ
Московский Комсомолец10:03
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
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Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
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РИА Новости 01:58
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
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Происшествия
Замглавы минсельхоза Кубани уличили в еще одной взятке
По данным ведомства, в ноябре 2017 года заместитель министра сельского хозяйства Кубани Ким Тертица предложил председателю сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива за содействие в получении субсидии в размере 30 млн рублей передать ему 10% от этой суммы.
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Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал игру форварда «Нью-Джерси» Никиты Гусева.
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Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
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Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Синоптики прогнозируют «вишнёвую» зиму в Москве
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RT на русском 01:04
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
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