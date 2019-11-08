Религия
RT на русскомРПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом заявил замглавы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
РПЦ решила прекратить поминовение Александрийского патриархата из-за признания ПЦУ
Московский Комсомолец10:03
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Политика
Газпром назвал условия контракта по транзиту газа с Украиной
Перед заключением нового контракта на транзит газа через Украину необходимо решить "комплекс принципиально важных вопросов", заявил глава Газпрома Алексей Миллер 6 ноября.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ-инфекцией
Следователи возбудили уголовное дело против жителя Сахалинской области, который умышленно заразил школьницу ВИЧ-инфекцией.
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Здоровье
Эксперт призвала повысить базовый оклад врачей в полтора раза
"Чтобы создать мотивационный стимул и дополнительные врачи приходили в отрасль, базовый оклад должен быть увеличен как минимум в полтора раза, особенно в первичном звене, и плюс дополнительно коэффициент 1,3 для тех, кто работает в сельской местности", - сказала Улумбекова.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Технологии
Назначен новый глава Совета по экспериментам на космических комплексах
«Роскосмос» и РАН назначили Александра Блошенко новым главой Координационного научно-технического совета по программам исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье патрулирование на севере Сирии
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии
Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты жалуются на сбой в работе «Сбербанк Онлайн». Они сообщают, что не могут войти в систему.