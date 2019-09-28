с чего всё началось

В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.

РПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»

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