Религия
ИнтерфаксРПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»
В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.
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с чего всё началось
«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили в РПЦ.Коммерсантъвчера в 13:30
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Большая часть Архиепископии западноевропейских приходов присоединилась к РПЦ
Российская газетавчера в 11:09
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика
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Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.
Взгляд.ру 02:16
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 27 сентября в 13:30
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
Sport24.ru вчера в 16:51
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение вчера в 04:08
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
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Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия вчера в 16:39
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
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Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 26 сентября в 21:42
Политика
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Хоккей
«Флорида» в гостях обыграла «Тампу», Бобровский оформил шат-аут
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 28 сейвов. Победный буллит забросил форвард «Флориды» Винсент Трочек.
Чемпионат вчера в 21:53
Здоровье
Эксперт ВОЗ: даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца
Умеренная физическая активность поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, для этого в день необходимо проходить около 10 тысяч шагов, рассказал РИА Новости директор подразделения по продвижению программ в области здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рудигер Крех.
Радио Sputnik вчера в 20:05
Футбол
Игрока «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»
Матч ТВ вчера в 19:23