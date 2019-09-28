Религия

ИнтерфаксИнтерфаксРПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»

В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков "русского экзархата" в Западной Европе.
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с чего всё началось
«Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании»,— сообщили
 в РПЦ.
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ТАССвчера в 09:43
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По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков выступил с критикой в адрес футболиста «Локомотива» и сборной России Федора Смолова.
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В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
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Илон Маск озвучил «безумный» план по выводу корабля Starship на орбиту

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Газета.Ru вчера в 22:58
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Игрока «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

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