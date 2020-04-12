Религия
Москва 24Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан
Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда". Об этом заявил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Храмы Москвы и Подмосковья проведу пасхальные богослужения без прихожан
Комсомольская правдавчера в 19:25
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Комментарии
Общество
Назван ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
В случае наиболее благоприятного развития ситуации с COVID-19 в России эпидемия может закончиться в июне.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:38
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Здоровье
Врач РКБ Башкирии рассказала, почему произошла вспышка коронавируса
В марте в РКБ возросло число больных с повышенной температурой.
Огни Агидели вчера в 03:20
Игры
Epic Games Store раздает бесплатно и навсегда сразу две игры
Актуальные Новости 10 апреля в 06:06
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru вчера в 13:38
Здоровье
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи. На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 09 апреля в 08:01
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
Космос
Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики
Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM вчера в 19:55
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Происшествия
Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Подруга подключенной к ИВЛ Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга народной артистки России Надежды Бабкиной рассказала, что певица все еще находится в тяжелом состоянии.
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец вчера в 04:44
Общество
Глава Якутии объявил карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении карантина в городе Алдан, который начал действовать уже с 12 апреля, передает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Москва вывезет около 200 граждан РФ из Японии
Рейс Токио — Москва компании «Аэрофлот» вывезет в Россию около 200 российских граждан из Японии, заявили в посольстве РФ в Японии, сообщает 12 апреля ТАСС.
ИА Красная Весна 01:05
Политика
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
Здоровье
В Магадане зарегистрирован 5-й случай заражения коронавирусом
В Магаданской области зарегистрирован 5-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, предварительный тест дал положительный результат.
Весьма 00:15
Футбол
Международный кубок чемпионов отменён из-за пандемии коронавируса
Международный кубок чемпионов официально отменён из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 01:14
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Энергетика
Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США
Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times.
REGNUM вчера в 22:11
Политика
Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Происшествия
В Оренбуржье лечение от коронавируса получают 57 человек
Из заразившихся коронавирусом у 31 человека есть осложнение — пневмония. В амбулаторных условиях лечение получают двое.
REGNUM 10 апреля в 07:25
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру вчера в 13:53
Общество
Оценена вероятность второй волны коронавируса в Китае
Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 00:41
Кино
Алексей Гуськов сыграл «крестного отца» русской мафии
Эксклюзивная премьера фильма "Бессмертный" - полнометражного приквела культового итальянского сериала "Гоморра" состоится на сервисе more.tv уже 13 апреля.
Российская газета 10 апреля в 05:31