Религия

Москва 24Москва 24Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда". Об этом заявил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий.
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Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте
 Русской православной церкви (РПЦ).
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Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье пройдут без прихожан

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