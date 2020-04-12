с чего всё началось

Богослужения в храмах Русской православной церкви (РПЦ) в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан с 13 по 19 апреля, передает "Комсомольская правда". Об этом заявил первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Дионисий.

Московские храмы проведут богослужения в Пасху без прихожан

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Космос Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики. 20

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Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.

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Общество Москва вывезет около 200 граждан РФ из Японии Рейс Токио — Москва компании «Аэрофлот» вывезет в Россию около 200 российских граждан из Японии, заявили в посольстве РФ в Японии, сообщает 12 апреля ТАСС. 6

Политика МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте. 4,1K

Здоровье Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок. 72

Энергетика Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times. 8