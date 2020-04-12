Религия
РБКРПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан
Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Храмы Москвы и Подмосковья проведут пасхальные богослужения без прихожан
Комсомольская правдавчера в 19:25
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Комментарии
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Политика
Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус
В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru 10 апреля в 21:15
Происшествия
Мошенники пытаются нажиться на штрафах за нарушение карантина
Мошенники подстраиваются под новые условия и пытаются найти выгоду там, где, казалось бы, ее не может быть.
Piter.tv вчера в 15:34
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Политика
Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости 10 апреля в 08:30
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Космос
Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной
Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова.
Русская Планета 08 апреля в 19:22
Единоборства
Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249
Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:42
Общество
Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая обозначил сроки перелома пандемии Covid-19
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал прогноз, когда можно ожидать перелома пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Ридус 02:41
Общество
179 россиян вылетели из Токио в Москву
Аргументы и Факты 01:47
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Общество
В Саратовской области составили карту заражений коронавирусом
Случаи коронавируса зарегистрированы в 10 районах Саратовской области. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения.
Регион 64 10 апреля в 09:19
Здоровье
Онищенко опроверг слова академика РАН по поводу завершения COVID-19
Онищенко заявил, что эта проблема раздута, но раньше времени выводы об окончании коронавирусной инфекции делать не нужно.
RuNews24.ru 01:36
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ 10 апреля в 15:56
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 10 апреля в 05:00
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
Левшин объяснил опасность коронавирусной инфекции для курильщиков.
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика
Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.
Известия вчера в 20:35
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Здоровье
Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок
Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
REGNUM вчера в 02:43
Общество
Спрашивали? Отвечаем! Как оформить документы онлайн и поехать туда, куда нельзя
Обратите внимание, что с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале «Госуслуги».
НГС24 вчера в 22:00
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:11