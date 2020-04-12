с чего всё началось

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Политика Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса. 301

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4,2K

Космос Обнаружены намеки на неравномерное расширение Вселенной Анализируя снимки далеких скоплений галактик, сделанные телескопом Chandra, астрономы из США и Германии получили новые данные в поддержку гипотезы о том, что скорость расширения Вселенной для разных точек мироздания неодинакова. 2

Единоборства Фергюсон продолжает сгонять вес, несмотря на отмену UFC 249 Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Общество В Саратовской области составили карту заражений коронавирусом Случаи коронавируса зарегистрированы в 10 районах Саратовской области. Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения.

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 19

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3K

Происшествия В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет. 27

Политика Министр пообещал украинцам «эпоху Ренессанса» после окончания пандемии Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью украинским СМИ заявил о готовности иностранных инвесторов кредитовать логистические проекты после окончания пандемии коронавируса.

Здоровье Алтайским соцработникам и полицейским пожертвовали 700 масок Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок. 74