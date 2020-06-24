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Lenta.ruРПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
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с чего всё началось
Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.Газета.Ru05:24
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