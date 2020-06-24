с чего всё началось

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.

Технологии В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram На одном из форумов в даркнете (теневом сегменте интернета) появилась база данных с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. 523

Политика В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 788

Политика Читатели англоязычных СМИ: «думаю, русская цивилизация переживет нашу» The Washington Post (США): Россия провела Парад Победы и на день забыла о свирепой пандемии Jenchantress Министерство нелепой походки.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). 42

Политика Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. 166

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,2K

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 27

Общество Хабенский передаст средства от госпремии онкобольным детям Народный артист РФ Константин Хабенский заявил о намерении передать средства от Государственной премии за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности, лауреатом которой он стал, на помощь детям с опухолями мозга. 15

Общество Путин предложил увеличить НДФЛ для россиян с высоким заработком "С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год", - отметил Путин. 2,8K

Футбол В «Роторе» назвали главную цель на следующий сезон РПЛ Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский обозначил цель клуба на следующий сезон, в котором волгоградцы будут выступать в РПЛ.

Авто В интернете появились изображения новой Lada Granta Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит два новых компактных кроссовера семейства B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения. 111

Авто Паркетник Lynk & Co 06 открыл для бренда платформу BMA Подтверждено, что субкомпакт Lynk & Co 06 — первый автомобиль марки на платформе BMA (её уже используют два паркетника Geely: Icon и Binyue/Coolray).

Общество За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. 6,2K

Футбол Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.

Энергетика США за неделю нарастили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Суточная добыча нефти в США за неделю с 13 по 19 июня выросла на 500 тыс. баррелей - до 11 млн баррелей в сутки.

Общество Кустурица посетил главный храм Минобороны России Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 48

Общество В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома» Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России. 26