Коронавирус
РБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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с чего всё началось
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - сказано в комментарии церковных юристов на официальном сайте РПЦ.Ридусвчера в 17:45
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РПЦ считает, что запрет посещения церквей в Петербурге противоречит конституции
Peterburg2.ruвчера в 15:35
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Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
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Энергетика
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Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
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На Кубе умер россиянин с коронавирусом
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К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
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Общество
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60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
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Globallookpress Главврач больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, Денис Проценко рассказал о состоянии госпитализированного с пневмонией Народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
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Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом
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Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
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Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
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Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
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Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Экономика
S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
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Как в регионе пройдет «отпускная неделя»: губернатор продолжает отвечать на вопросы ульяновцев по коронавирусу
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Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Футбол
СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»
Единоборства
Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом
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В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве
В Москве еще три человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
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В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.