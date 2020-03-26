Коронавирус

РБКРБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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с чего всё началось
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - сказано
 в комментарии церковных юристов на официальном сайте РПЦ.
Ридусвчера в 17:45

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Правовое управление РПЦ считает неконституционным запрет посещать храмы в Петербурге

ТАССвчера в 15:17

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

РБКвчера в 15:50

В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Piter.tvвчера в 15:40

Верующие возмущены запретом на посещение храмов в Петербурге

Мойка7800:42

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

МР7.рувчера в 15:59

РПЦ назвала запрет властей Петербурга на посещение храмов «антиконституционным»

АБНвчера в 15:46

РПЦ считает, что запрет посещения церквей в Петербурге противоречит конституции

Peterburg2.ruвчера в 15:35
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Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 25 марта в 11:12
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости вчера в 12:30
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Больше тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Турции

К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели.
News.ru вчера в 16:10
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Льва Лещенко

Globallookpress Главврач больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, Денис Проценко рассказал о состоянии госпитализированного с пневмонией Народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
РЕН ТВ 02:02
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Общество

Глава Хакасии ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Коронавирус в мире обнаружен у более чем 465 000 человек, более 21 000 скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения по данным на 20.00 мск 26 марта.
Ведомости 01:25
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 вчера в 01:52
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 25 марта в 10:14
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Экономика

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Здоровье

Как в регионе пройдет «отпускная неделя»: губернатор продолжает отвечать на вопросы ульяновцев по коронавирусу

Ответит Морозов и на вопросы о том, как детям будет компенсироваться бесплатное школьное питание, как организован контроль за прибывающими в наши аэропорты и на вокзалы и др.
Ульяновск.Экспресс вчера в 23:46
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости вчера в 09:49
Футбол

СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

Известия вчера в 20:03
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

Еще три пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще три человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:00
Происшествия

В Самарской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.
СОВА вчера в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
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