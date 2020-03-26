Коронавирус

РБКРБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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Правовое управление РПЦ считает неконституционным запрет посещать храмы в Петербурге

ТАСС15:17

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

РБК15:50

В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Piter.tv15:40

РПЦ оскорбилась запрету посещать церковь

МР7.ру15:59

РПЦ назвала запрет властей Петербурга на посещение храмов «антиконституционным»

АБН15:46

РПЦ считает, что запрет посещения церквей в Петербурге противоречит конституции

Peterburg2.ru15:35

В РПЦ сочли неконституционным запрет на посещение храмов в Петербурге

Газета.Ru15:43
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Здоровье

Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом

Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).
Ugpressa.ru 11:52
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер 11:46
Политика

На Украине предрекли катастрофический рост числа жертв коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
ФАН вчера в 19:55
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Футбол

Игорь Лебеденко: «Думаю, у Игнашевича цель встать в один ряд с Клоппом»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко пожелал старшему тренеру команды Сергею Игнашевичу встать в один ряд с ведущими мировыми специалистами.
Матч ТВ 16:20
Здоровье

Кличко назвал число зараженных коронавирусом в Киеве

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Киеве достигло 40, заявил мэр города Виталий Кличко.
Rambler News Service 07:55
Политика

На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
RT на русском 13:50
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Здоровье

Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Газета.Ru 16:34
Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Культура

На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов

25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
Вечерний курьер 07:02
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК 15:50
Киберспорт

RAMZEs вошел в состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2

К составу Ninjas in Pyjamas по Dota 2 присоединились два новых игрока — Роман «RAMZEs» Кушнарев и Милан «MiLAN» Козомара.
Sport24.ru 15:36
Здоровье

В Волгограде женщина весом 220 кг родила здорового ребенка

РЕН ТВ 09:23
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:07
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости вчера в 13:25
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 09:51
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Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport 14:46
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Армия и оружие

Российские вирусологи прибыли в Италию для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи приехали в итальянский Бергамо, чтобы принять участие в борьбе с коронавирусом.
News.ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с больным отцом

Меган Маркл запретила принцу Гарри вернуться из Канады в Великобританию, чтобы встретиться с отцом, который заразился коронавирусом.
Wday.ru 11:28
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
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