Коронавирус
РБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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с чего всё началось
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - сказано в комментарии церковных юристов на официальном сайте РПЦ.Ридус17:45
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Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов
Как стало известно, для дезинфекции своего смартфона от коронавируса подойдут обычные этиловый или изопропиловый спирт, перекись водорода или гипохлорит натрия.
Футбол
Романцев рассказал о нервной реакции на коронавирус
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев признался, что ему надоело частое упоминание в СМИ слова «коронавирус».
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Общество
Борис Акунин заразился коронавирусом
Последние годы Акунин живет по Франции.
Шоу-бизнес
Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Политика
Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса
Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки.
Общество
Правительство попросило полномочий на введение режима ЧС
Напомним, что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что «эвентуальные рассуждения» о введении в стране режима ЧС неуместны.
Общество
В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу
Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Общество
Ученые ожидают вторую волну коронавируса летом 2020 года
Ученые прогнозируют, что летом может начаться вторая волна коронавируса.
Армия и оружие
Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН рассказал об опасности ночных полётов над Черным морем.
Здоровье
В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек
На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.