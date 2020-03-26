Коронавирус

РБКРБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - сказано
 в комментарии церковных юристов на официальном сайте РПЦ.
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