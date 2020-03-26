с чего всё началось

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

Происшествия Землетрясение произошло на востоке Индонезии Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.

Авто Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.

Общество Как оплатят нерабочую неделю в марте В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Футбол Чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Политика Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.

Экономика Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Общество Меркель пожаловалась на особенности работы на домашнем карантине Канцлер Германии Ангела Меркель провела сеанс видеосвязи с журналистами, во время которого рассказала, как ей работается в режиме самоизоляции.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.