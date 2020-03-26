Коронавирус
РБКРПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры. В соответствии с его указом с 28 марта по 5 апреля в городе будет запрещено посещать объекты и территории религиозных организаций.
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с чего всё началось
«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», - сказано в комментарии церковных юристов на официальном сайте РПЦ.Ридус17:45
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Наука
Кэтрин Браунштейн, Гарвард — о генной терапии и лечении орфанных заболеваний
Стоимость создания национального ДНК-центра, в котором должны храниться генетические образцы 80 млн граждан, правительство Китая в 2017 году оценивало в $900 млн.
Происшествия
Землетрясение произошло на востоке Индонезии
Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.
Общество
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко
Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
Хоккей
Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Авто
Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами
На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
Общество
Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Футбол
Чемпионат Англии не будет возобновлен в апреле из-за коронавируса
Изначально турнир был приостановлен до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, однако позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение продлить паузу до 30 апреля.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Общество
Меркель пожаловалась на особенности работы на домашнем карантине
Канцлер Германии Ангела Меркель провела сеанс видеосвязи с журналистами, во время которого рассказала, как ей работается в режиме самоизоляции.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Армия и оружие
Пентагон прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения из-за угрозы военным
Министерство обороны США прекратит публиковать данные по конкретным случаям заражения новым коронавирусом среди военнослужащих, чтобы не раскрывать информацию, которая может поставить их под угрозу.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Экономика
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
В Турции число зараженных коронавирусом возросло до 3629
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1000, до 3629, число умерших до 75, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.