Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19. Меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Московского патриархата.
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РПЦ запретила целовать крест по окончании литургии из‑за коронавируса

РИАМО05:18

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

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В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
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По информации штаба, заразившиеся прибыли в Москву авиарейсами из Рима и Цюриха.
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Появились первые рецензии на DOOM Eternal

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Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

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