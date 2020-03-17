Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРПЦ ввела жесткие санитарные нормы для профилактики коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Утвержденная патриархом Кириллом инструкция опубликована на сайте московского патриархата. В документе духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов.
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РПЦ запретила целовать крест по окончании литургии из‑за коронавируса

РИАМО05:18

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

РИА Новости05:05

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

ТАСС03:34

РПЦ изменит санитарные правила при богослужениях

Москва 2404:29

Священнослужителям в московских храмах рекомендовано использовать перчатки при совершении таинств

Агентство Москва04:00

РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом

RT на русском03:58

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Коммерсантъ04:33
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Общество

«Яндекс» представил онлайн-карту распространения коронавируса

Напомним, по последним данным количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 93.
АТВмедиа 01:30
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Общество

Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов вылетели из Флориды в Москву

Спорт-Экспресс 08:41
Футбол

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УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Известия 08:27
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Политика

Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
News.ru вчера в 05:34
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТК Звезда вчера в 09:36
Общество

Роспотребнадзор требует ограничить массовые мероприятия по всей стране

О требовании ограничить массовые мероприятия говориться в постановлении, которое подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РегионСамара.ру 07:22
Политика

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
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Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com 02:33
Политика

Суд США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд округа Колумбия в США удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в выборы президента США.
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Общество

ВОЗ сообщила о 14 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в мире подтвердилось еще 13 903 случая заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 862 человека, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 00:40
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:11
Религия

РПЦ разработала меры профилактики коронавируса в храмах

Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.
Rambler News Service 04:33
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Футбол

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:42
Общество

Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции

Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:37
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Наука

Восьмимесячные дети понимают основы грамматики

Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Piter.tv 05:58
Кино

Стало известно возможное название нового фильма о Человеке-пауке

News.ru 06:09
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Происшествия

Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска

В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Газета.Ru 07:35
Политика

ЛДПР предложила лишить мандата нарушившего карантин депутата

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Катасонова, нарушившего режим карантина после поездки во Францию, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.
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