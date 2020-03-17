Русская православная церковь (РПЦ) ввела беспрецедентные для нее меры профилактики коронавирусной инфекции. Утвержденная патриархом Кириллом инструкция опубликована на сайте московского патриархата. В документе духовенству рекомендовано соблюдать жесткие санитарные нормы во время проведения обрядов.

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Религия РПЦ разработала меры профилактики коронавируса в храмах Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.

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Происшествия Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.