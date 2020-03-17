Коронавирус
ТАССРПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата, меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса и распространяются на Московскую епархию.
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Путин наградил Ротенберга званием героя труда
Футбол
Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Общество
Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от нового коронавируса, сейчас готовятся документы, по которым можно будет получить разрешения регуляторов для начала клинических тестов.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор поручил ограничить массовые мероприятия в России
Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Происшествия
Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве
Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
Общество
Калининградцы возвращаются в Россию пешком по полосам для автомобилей
По полосам для автомобилей из-за коронавируса захотели вернуться в Россию более пятидесяти человек.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Один из основных кандидатов на пост главы ХДС заразился коронавирусом
Один из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии - 64-летний Фридрих Мерц - заразился коронавирусом нового типа.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
Общество
«Этот вирус принес и что-то прекрасное». В опустевшую Венецию приплыли дельфины и лебеди
Объявленный в Венеции карантин очистил каналы. В них вернулись птицы и даже дельфины.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.