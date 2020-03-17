Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата, меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса и распространяются на Московскую епархию.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Футбол Кубок Америки—2020 перенесён на 2021 год Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии.

Общество Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Китай ищет добровольцев для испытания вакцины от нового коронавируса, сейчас готовятся документы, по которым можно будет получить разрешения регуляторов для начала клинических тестов.

Общество Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Политика Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.