с чего всё началось

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Футбол Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Политика Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.

Происшествия В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Экономика Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».

Гаджеты Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865 Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.

Политика В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.

Единоборства Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед реваншем Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Общество США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной» Секторальные санкции Минфина и Минторга США запрещают передачу оборудования для использования в нефтяных проектах «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцевых формациях.