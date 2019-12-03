Общество

Газета.RuГазета.RuРПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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 Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».
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В Совфеде ответили раскритиковавшей закон о домашнем насилии РПЦ

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Русская народная линиявчера в 08:37
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку

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1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
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Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
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В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
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«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
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СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Экономика

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности

Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
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Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.
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Политика

В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.
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В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Экономика

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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
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Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.
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