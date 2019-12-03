Общество
Газета.RuРПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
На сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».Русская народная линиявчера в 08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Политика
Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию
Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
Происшествия
В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила срок своей беременности
Жена рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн), модель Оксана Самойлова, рассекретила срок своей беременности.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет одним из первых смартфонов с Snapdragon 865
Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин в рамках технического саммита Qualcomm Snapdragon объявил, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.
Политика
В Кремле отреагировали на решение НАТО увеличить бюджет
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об увеличении оборонного бюджета стран альянса лишний раз подтверждают, что НАТО, главным образом, занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении РФ.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Футбол
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед реваншем
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энди Руис и британец Энтони Джошуа продолжают подготовку к реваншу.
Гаджеты
В России появился новый бренд бюджетных телефонов
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Общество
США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной»
Секторальные санкции Минфина и Минторга США запрещают передачу оборудования для использования в нефтяных проектах «Газпрома», «Газпром нефти», «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцевых формациях.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.