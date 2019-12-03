с чего всё началось

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Политика Путин высказался о перспективах транзита газа через Украину Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждениях условий транзита газа через украинские территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Единоборства Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.

Армия и оружие США направят против России «Золотую Орду» Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

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Политика В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Политика ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.

Экономика Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп» Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.

Культура Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты» СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Армия и оружие Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.