Общество

Газета.RuГазета.RuРПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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 Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».
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