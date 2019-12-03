Общество
Газета.RuРПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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с чего всё началось
На сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».Русская народная линиявчера в 08:37
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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