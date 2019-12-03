Общество

Lenta.ruLenta.ruРПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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 Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».
Русская народная линиявчера в 08:37

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В РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии

Москва 2405:53

РПЦ призывает отказаться от принятия закона о семейном насилии

Эхо Москвы04:06

РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии

Комсомольская правда04:38

В РПЦ раскрыли своё отношение к Новому году

Говорит Москва04:34

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Газета.Ru04:55

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

Lenta.ru04:02

«Законопроект имеет явную антисемейную направленность»

Русская народная линиявчера в 08:37
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Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Lenta.ru 05:36
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Футбол

Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Газета.Ru 05:18
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Политика

В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:37
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Технологии

Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом

Известия вчера в 13:15
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Кино

Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»

Кinomania вчера в 18:19
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС вчера в 05:00
Политика

Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую проверку компании "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение правительства опубликовал в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 05:24
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 11:19
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Lenta.ru 05:48
Финансы

Минфин РФ направит 195,5 млрд рублей на закупку валюты

В декабре 2019 года и первой половине января 2020 года Минфин РФ планирует направить 195,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефти.
REGNUM 05:45
Общество

Школьники Хабаровского края пишут итоговое сочинение

4 декабря итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников Хабаровского края. Еще 160 человек будут писать изложение.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Музыка

«Каста» выпустила новый альбом «Об изъяне понятно»

Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила новый, четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно».
Афиша Daily 03:20
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