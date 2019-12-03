Общество
Lenta.ruРПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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с чего всё началось
На сайте Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовано заявление комиссии в связи с обсуждением проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации».Русская народная линиявчера в 08:37
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Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Политика
В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже
Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Технологии
Хакеры из Самары взломали Telegram
Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме под Белгородом
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Кино
Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Политика
Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку «Нафтогаза»
Кабинет министров Украины решил провести аудиторскую проверку компании "Нафтогаз Украины", соответствующее распоряжение правительства опубликовал в среду депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Отмечается, что Россия и Сирия сосредоточили силы на юге и западе города в связи с активизацией боевиков в регионе.
Финансы
Минфин РФ направит 195,5 млрд рублей на закупку валюты
В декабре 2019 года и первой половине января 2020 года Минфин РФ планирует направить 195,5 млрд рублей дополнительных доходов от нефти.
Общество
Школьники Хабаровского края пишут итоговое сочинение
4 декабря итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников Хабаровского края. Еще 160 человек будут писать изложение.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Музыка
«Каста» выпустила новый альбом «Об изъяне понятно»
Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила новый, четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно».