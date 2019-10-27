Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРПЛ. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив» в гостях

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
2 фото
В воскресенье проходят четыре матча 14-го тура российской Премьер-лиги.
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РПЛ. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив» в гостях

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