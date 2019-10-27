В воскресенье проходят четыре матча 14-го тура российской Премьер-лиги.

РПЛ. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив» в гостях

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