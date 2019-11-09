"Тамбов" победил на чужом поле ростовчан со счётом 2:1. При этом уже на 7-й минуте хозяева открыли счёт и, казалось, ничто не могло угрожать перспективам команды Валерия Карпина взять 3 очка.

РПЛ. «Тамбов» первым в сезоне победил в Ростове-на-Дону

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