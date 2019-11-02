РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руРПЛ. «Зенит» в большинстве сыграл вничью с ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА – 1:1. На гол полузащитника гостей Николы Влашича точным ударом в составе «Зенита» ответил Александр Ерохин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» — ЦСКА: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионат10:47

Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА

КП - Санкт-Петербург11:06

«Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы

Sportbox.RU10:49

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч против ЦСКА

Петербургский дневник11:15

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч чемпионата России

РИА Новости10:47

«Зенит» — ЦСКА: стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:47

Дзюба и Азмун выйдут в основе на матч с ЦСКА

Спорт-Экспресс10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Гоша Куценко трогательно поздравил свою первую любовь с 46-летием

ГлобалМСК.ру 14:58
Происшествия

В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ 12:45
Политика

КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.
Русская Планета 06:51
Футбол

Мать Роналду: Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше призов

Советский спорт 04:37
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Автоспорт

Льюис Хэмилтон возглавил вторую тренировку Гран При США

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завершил вторую часть свободных заездов Гран При США с лучшим временем дня – 1.33,232.
Autosport.com.ru вчера в 17:44
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

RT на русском 14:28
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Газета.Ru 13:37
Футбол

Сергей Семак: «Владели колоссальным преимуществом в матче с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, чего не хватило команде для победы в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1). — Нужно было реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Спорт-Экспресс 14:11
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

Дания разрешила построить «Северный Поток-2»

Сегодня в СМИ попала информация о том, что Дания разрешила компании Nord Stream вести строительство нового газопровода под названием «Северный поток-2» на их континентальном шлейфе.
SM News 30 октября в 10:10
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Футбол

Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча

В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
Soccer.ru 10:51
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество

Ноябрь в Оренбуржье будет теплым

Антициклон останется в регионе на все праздничные дни. Осадков синоптики не прогнозируют. В субботу осадков по области не ожидается.
Вестирама.ру вчера в 02:14
Технологии

Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru 04:36
Общество

Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.
Российская газета 14:41
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Происшествия

Подростку из Томска, чью собаку сбила машина, подарили щенка

РИА Новости 06:48
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Экономика

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Общество

Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора

После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
РБК 07:00
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Три ребенка провалились 2 ноября под лед на Малом озере в селе Байгильдино Нуримановского района Башкирии.
Известия 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное