РПЛ

ЧемпионатЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
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РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Sportbox.RU09:16

«Локомотив» – «Спартак». Матч перенесли на 16.30 мск

Советский спорт09:59

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Чемпионат09:22

Время начала матча «Локомотива» и «Спартака» изменено

Спорт день за днем10:18

Время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено в связи с участием «быков» в Лиге Европы

Sport24.ru09:59

Матч «Локомотив» — «Спартак» перенесли из-за выступления «Краснодара» в Лиге Европы

Спорт-Экспресс08:56

Перенесено время начала московского дерби «Локомотив» - «Спартак»

РИА Новости08:49
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