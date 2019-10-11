РПЛ
ЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
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Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Космос
NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
Piter.tv 10:38
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Футбол
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф Евро-2020
Сборные России и Украины смогут сыграть на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы 2020 года, сообщается в документе УЕФА, который посвящён жеребьёвке группового этапа турнира.
Чемпионат 10:43
Здоровье
Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
Ребенок родился с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, которое может напоминать маску супергероя Бэтмена.
Экономика сегодня 08 октября в 04:04
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Наука
Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
Индикатор вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Общество
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет
Глубоко беременная Энн Хэтэуэй впервые за долгое время вышла в свет Энн Хэтэуэй продемонстрировала уже большой живот.
Экспресс газета 03:08
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Футбол
Дзюба открыл счёт в матче с Шотландией
Форвард сборной России Артём Дзюба открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Чемпионат вчера в 16:05
Армия и оружие
National Interest предсказал возможный итог схватки Су-57 и F-22
Американское издание National Interest рассказывает о возможной встрече в воздухе российского Су-57 и истребителя американских ВВС F-22, а также о том, какой самолет выйдет победителем из этой схватки.
ПолитРоссия вчера в 04:02
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02