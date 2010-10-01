РПЛ
Бомбардир.руРПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня
Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля. Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.
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Чемпионат России может возобновиться 21 июня матчами без зрителей, но во всех городах
Спорт день за днем13:04
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
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