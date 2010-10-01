Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля. Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.

РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

Спорт день за днем

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