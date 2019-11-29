РПЛ

ODDS.ruODDS.ruРПЛ может быть расширена до 24 команд

В случае, если решение будет принято, то на первом этапе чемпионата клубы будут поделены на две группы по 12 команд. Восемь команд для второй группы будут привлечены из ФНЛ, которая пополнится восемью клубами из ПФЛ. В первой части сезона каждая команда сыграет по 22 матча.
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На совещании РПЛ обсудили расширение лиги до 24 клубов

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