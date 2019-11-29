В случае, если решение будет принято, то на первом этапе чемпионата клубы будут поделены на две группы по 12 команд. Восемь команд для второй группы будут привлечены из ФНЛ, которая пополнится восемью клубами из ПФЛ. В первой части сезона каждая команда сыграет по 22 матча.

РПЛ может быть расширена до 24 команд

Спорт день за днем

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