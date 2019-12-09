Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ". Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

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РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года

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