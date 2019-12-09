РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортРПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года

Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ". Об этом журналистам рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сергей Прядкин: «В декабре 2020 года телеконтракт может быть пересмотрен»

Спорт-Экспрессвчера в 10:04

Прядкин: «В конце 2020 года РПЛ может пересмотреть условия контракта с „Матч ТВ“»

Sport24.ruвчера в 10:11

Прядкин о телеконтракте РПЛ: «12 лет стоим на одном месте. Мне очень жаль, нет конкурентной среды»

Sports.ruвчера в 12:31

Платные каналы «Матч ТВ» теряют подписчиков, что невыгодно РПЛ. Почему это происходит

Спорт день за днем05:56

РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года

ТАСС Спортвчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Интерфакс 05:51
Авто

Названы самые востребованные комплектации популярных авто в России

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, назвали самые популярные комплектации авто, которые входят в топ-10 самых продаваемых через интернет моделей в России.
Тарантас Ньюс 05:16
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 12:46
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Космос

Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие

Популярная механика 08 декабря в 13:10
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Происшествия

Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой

В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
BFM.ru 04:49
Политика

Посол: Россия закрыла тему выплат Эстонии за «советскую оккупацию»

Россия закрыла темы "аннексии территорий" и выплаты Эстонии компенсации за якобы "советскую оккупацию" раз и навсегда, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эстонии Александр Петров.
РИА Новости 05:42
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Политика

Путин приехал на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец на отечественном лимузине Aurus.
CarsWeek.ru 04:46
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Политика

Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Московский Комсомолец 06:04
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Lenta.ru 03:43
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Авто

Mercedes привез в Россию самую доступную версию нового G-Class

Компания Mercedes-Benz объявила о старте продаж в России внедорожника G-Class с базовым дизельным двигателем.
AutoNews вчера в 05:51
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru 04:12
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Кино

Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд

Культуромания вчера в 08:53
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Газета.Ru вчера в 06:01
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 05:01
Происшествия

Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров

В 2019 году по обвинению в коррупции перед судом предстали 6,9 тысячи человек. При этом большинство из них (752) – сотрудники МВД.
Московский Комсомолец вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Экономика

Лукашенко указал на негативные последствия унификации налоговых законов с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.
Интерфакс 05:44
Экономика

Снижение прожиточного минимума власти Хакасии назвали «сезонным»

В Хакасии в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума у пенсионеров составила 8908 рублей, у детей — 11 683 рубля, у трудоспособного населения — 11 734 рубля.
REGNUM 04:56
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Матч ТВ
Телеканал
Российский федеральный обязательный общедоступный спортивный телеканал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Вещает круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино». Был создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина на базе спортивной редакции АО «Газпром-Медиа Холдинг», технического оснащения АНО «Спортивное вещание» и частот телеканала «Россия-2» и екатеринбургского 10 канала. Оператором канала является ООО «Национальный спортивный телеканал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное