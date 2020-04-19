с чего всё началось

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.

Спорт день за днем

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 761

Наука Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма «Впоследствии должны быть срочно проведены исследования, которые позволят оценить, может ли переливание крови быть полезным в этих клинических условиях, чтобы предотвратить развитие тяжелой болезни и летальный исход», — говорится в тексте. 2

Общество Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма. 129

Происшествия Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Политика Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период. 1,7K

Общество Число заражений коронавирусом в России за сутки впервые превысило 6000 За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах и 48 летальных исходов, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 1,2K

Здоровье Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 69

Шоу-бизнес Алсу раскрыла причину непубличности своего сына Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова. 4

Общество Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы Задействовать сотрудников для пошива бахил рекомендовала больницам заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко 18 апреля в ходе видео-конференции с руководителями больниц региона. 2

Экономика Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. 688

Общество Что ждет Россию: предсказание советского астролога После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.

Политика Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия». 771