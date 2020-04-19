с чего всё началось

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.

Спорт день за днем

Общество Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма. 129

Экономика Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов. 698

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 260

Экономика С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год. 3

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 8

Происшествия Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Происшествия Липецкие власти рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом Врачи оценивают как удовлетворительное состояние 20 жителей Липецкой области, у которых за сутки диагностирована коронавирусная инфекция, общее число заболевших в регионе достигло 149 человек, сообщает обладминистрация. 4

Происшествия Джамбулат Гасанов обвинен в неподчинении полицейскому На правозащитника Джамбулата Гасанова, заявившего об избиении силовиком, составлен протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. 26

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,8K

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей. 486

Общество Названы сроки выпуска автомобилей Aurus Как ранее сообщал гендиректор Aurus Адиль Ширинов, уже собрано более 700 предзаказов на автомобили.