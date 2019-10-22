РПЛ
Sport24.ruРПЛ объявила о переходе на зимний мяч
Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча. Как сообщает пресс-служба лиги, с 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.
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Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский "Локомотив" в гостях победил туринский "Ювентус" в матче Юношеской лиги УЕФА.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Новый 57-мм боевой модуль разработали в России
На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета 03:30
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Авто
Азербайджанские автомобили Khazar SD появятся в России
Автоновости дня 03:32
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
UfaTime.ru 03:23
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Международная группа исследователей обнаружила механизм, с помощью которого раковые опухоли становятся невосприимчивыми к химиотерапии.
Lenta.ru 07:59
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика
Песков указал на сложности в подготовке «нормандского саммита»
Как пояснил официальный представитель Кремля, это связано с возникшими сложностями из-за отхода одной из сторон от выполнения Минских соглашений, что затрудняет «подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту».
REGNUM 07:00
Игры
Новые игры Electronic Arts могут появиться в Steam
Electronic Arts перестала распространять игры через Steam в 2011 году, оставив на площадке Valve только старые тайтлы — Sims 2, первые две части Mass Effect, Dead Space и другие.
CyberSport.ru 09:44
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 07:32
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана начались во вторник, 22 октября, в Сочи, передает ТАСС.
Известия 09:04
Космос
Российскую многоразовую ракету запустят в 2020 году
Планируется, что ракета будет выводиться на высоту 120-130 км. Запуск бизнесмен хочет осуществить с автомобильного прицепа большой грузоподъемности.
IT-World 03:58
Финансы
Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки
В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года, и его решение тогда стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших умеренного снижения.
РБК 08:00
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз
Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
Москва 24 вчера в 11:08
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Футбол
Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча
Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Общество
В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам
Пассажирки Московского метрополитена придумали способ, как «отомстить» мужчинам, сидящим в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.
Известия 10:13
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 04:24
Игры
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store.
Lenta.ru 10:01
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 07:46
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43