Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о переходе на зимний дизайн игрового мяча. Как сообщает пресс-служба лиги, с 14-го тура в матчах чемпионата России будет использоваться новый мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike.

РПЛ объявила о переходе на зимний мяч

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