РПЛ
ТАССРПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
|29′
Герман Онугха
|55′
Леон Сабуа
Никита Сергеев
|58′
Илья Жигулев
Эдуард Сперцян
|62′
Александр Черников
|68′
Герман Онугха
Владислав Васильев
Идриса Самбу
|73′
|73′
Николай Бочко
Николай Марков
|77′
Николай Марков
Дмитрий Маркитесов
Тиерно Тиуб
|78′
Александр Руденко
|81′
|83′
Арутюн Григорян
Руслан Апеков
|90′
Герман Онугха
Рустам Халназаров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. 10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря.
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