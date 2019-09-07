РПЛ

ТАССТАССРПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года

Спартак-2 — Краснодар-2
0 – 3
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
29′
Герман Онугха
55′
Леон Сабуа
Никита Сергеев
58′
Илья Жигулев
Эдуард Сперцян
62′
Александр Черников
68′
Герман Онугха
Владислав Васильев
Идриса Самбу
73′
73′
Николай Бочко
Николай Марков
77′
Николай Марков
Дмитрий Маркитесов
Тиерно Тиуб
78′
Александр Руденко
81′
83′
Арутюн Григорян
Руслан Апеков
90′
Герман Онугха
Рустам Халназаров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. 10-й тур стартует 20 сентября, последние матчи 2019 года пройдут 8 декабря.
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