Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.

Спорт день за днем

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Италии.

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Политика Самолет с освобожденными россиянами вылетел из Киева в Москву Борт с гражданами России, ранее удерживаемыми на территории Украины, вылетел в Москву из киевского аэропорта Борисполь.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика В Европарламенте призвали отменить санкции против России О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Происшествия Появилось видео с места нападения на Эллу Памфилову В распоряжении РЕН ТВ появилось видео из подмосковной Истры, где находится дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой.

Политика Министр труда и пенсий Британии подала в отставку Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Аксенов пригласил Зеленского в Крым Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Политика Российские дети вернулись из Сирии в Москву Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Яшин вышел на свободу из спецприемника Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.

Футбол Сербия — Португалия 2:4 Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Политика В России началось голосование на выборах в регионах В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

Финансы Центробанк снова понизил ключевую ставку Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.

Политика Комитет защиты журналистов прокомментировал освобождение Вышинского Комитет защиты журналистов (КЗЖ) положительно высказался об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко.