Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.

Спорт день за днем

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Происшествия На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.

Политика Кто вернулся из России на Украину Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».

Армия и оружие В Донбассе задержаны четыре украинских боевика-наркомана Напомним, в Донбассе боевики 46-й бригады ВСУ доставляли наркотики с помощью беспилотников.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Футбол Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию В отборочном матче Евро-2020 сборная Англии разгромила команду Болгарии со счетом 4:0. Хет-трик сделал форвард англичан Харри Кейн, который два раза реализовал пенальти.

Общество В Москве достроили самую большую школу в России Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Музыка Игорь Крутой признался, что плохо танцует Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.

Футбол Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020 Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Политика В Европарламенте предложили отменить санкции против России Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.

Игры Создатель Super Meat Boy Forever рассказал о предложении Epic Games Store Создатель предстоящего платформера Super Meat Boy Forever Томми Рефенес заявил, что он «даже не раздумывал» над предложением сделать его игру Super Meat Boy Forever эксклюзивом Epic Games Store (EGS).

Фигурное катание Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Политика Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.