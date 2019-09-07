РПЛ
Петербургский дневникРПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
|29′
Герман Онугха
|62′
Александр Черников
|68′
Герман Онугха
Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
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