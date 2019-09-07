Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.

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