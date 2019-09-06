РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневникРПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

Спартак-2 — Краснодар-2
0 – 3
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
29′
Герман Онугха
62′
Александр Черников
68′
Герман Онугха
Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.
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