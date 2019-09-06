Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Политика На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».

Финансы Центробанк ставку снизил, другие банки — пока нет Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ.

Космос «Союз МС-14» возвратился на Землю с роботом на борту Неуправляемый российский космический корабль "Союз" вернулся на Землю сегодня, 7 сентября, доставив домой робота и совершив первый в своем роде испытательный полет на Международную космическую станцию.

Единоборства Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.

Здоровье Вред и польза салата из помидоров и огурцов: ученый опроверг «диванных экспертов» Бытует расхожее утверждение, что салат из томатов и огурцов не представляет никакой ценности, так как, содержащаяся в огурцах аскорбиназа расщепляет аскорбиновую кислоту, присутствующую в помидорах.

Финансы Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.

Политика В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Общество Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6% Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Авто Haval стал лидером продаж среди китайских компаний в РФ Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.

Футбол Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020 Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Авто Alpina тестирует собственную BMW B3 Touring 2020 перед дебютом На базе «заряженного» универсала будет построена роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Единоборства Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Автоспорт Феттеля не накажут по итогам квалификации «Гран-при Италии» Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не будет наказан стюардами «Гран-при Италии» по итогам квалификации, где он стал четвертым.

Шоу-бизнес Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.

Политика Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.

Футбол Тотти: «Фанаты „Ромы“ наверняка оценят Мхитаряна» Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.