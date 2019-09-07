Сегодня на официальном сайте Российской премьер-лиги появилось расписание матчей 9-го тура сезона-2019/20. Его откроет встреча «Зенита» и «Арсенала». Команды сразятся в пятницу, 13 сентября.

Спорт день за днем

Политика Освобождённый Вышинский намерен вернуться на Украину Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Политика Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.

Происшествия Жители вновь покинули Каменку из-за утилизации боеприпасов 5 августа в Ачинском районе прогремели первые взрывы на складе в воинской части неподалеку от села Каменка.

Политика Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции "Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Политика В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70» На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Политика Эксперт назвал «мягким потеплением» освобождение россиян и украинцев Взаимное освобождение осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной означает мягкое потепление между двумя странами, эффективность прямого диалога Москвы и Киева, но питать иллюзий о скорой нормализации не стоит, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Космос Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.

Происшествия Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.

Авто Volvo запатентовала проекционный дисплей на крыше автомобиля Только изображение будет проецироваться не на лобовое стекло, как обычно, а на оптически пропускающую поверхность, вероятно, на люк в крыше, который будет соответствующим образом модифицирован.