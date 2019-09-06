РПЛ
Спорт-ЭкспрессРПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
|29′
Герман Онугха
|62′
Александр Черников
|68′
Герман Онугха
Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:27, Вашингтон
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Вести.Ru 18:30
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В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК 17:00
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Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
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РИА Новости 05:28
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Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
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В результате ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода
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Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 17:20
Политика
Военной делегации из Сербии запретили въезд в Хорватию
Обнаружив в багаже военную форму, пограничники запретили делегации въезд.
ТАСС 06:33