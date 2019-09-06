РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы

Спартак-2 — Краснодар-2
0 – 3
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
29′
Герман Онугха
62′
Александр Черников
68′
Герман Онугха
Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.
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