Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессРПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров
Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги. Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами «Локомотива», ЦСКА и «Зенита», которые играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
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