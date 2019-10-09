Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги. Такое решение было принято по согласованию с основным вещателем в соответствии с просьбами «Локомотива», ЦСКА и «Зенита», которые играют в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
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РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новости10:46

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВ10:15

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RU10:15

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионат10:38

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспресс09:56

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ru10:34

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ru09:53
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