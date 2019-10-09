Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.

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