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Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новости10:46

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионат10:38

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспресс09:56

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВ10:15

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RU10:15

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ru10:34

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ru09:53
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