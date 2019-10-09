Лига чемпионов
ЧемпионатРПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
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Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
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Сирийские курды приветствуют призыв России к диалогу с Дамаском
Напомним, Россия как самый сильный иностранный союзник президента Сирии Башара Асада призвала к диалогу между Дамаском и сирийскими курдами для решения проблем на северо-востоке Сирии, включая безопасность границ.
Политика
Путин встретился с Бегловым и другими главами регионов РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с высшими должностными лицами 19-ти субъектов РФ, которые были избраны в ходе региональных выборов в единый день голосования.
Армия и оружие
Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»
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Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
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Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае
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Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.
Происшествия
Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове
Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
Общество
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В начале ноября россиян ожидают трехдневные выходные, сообщили РБК в пресс-службе Роструда.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что ему пора завершать карьеру в силу возраста.
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Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Наука
Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Политика
Киев отказался от контракта на транзит газа, который предложила Россия
Киев не хочет заключать краткосрочный контракт на транзит российского газа через свою территорию.
Политика
Путин повысил зарплаты себе и Медведеву
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Политика
В Кремле прокомментировали публикацию о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел "криминальным чтивом" статью о подразделении ГРУ по дестабилизации Европы.