Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатРПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новости10:46

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВ10:15

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RU10:15

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионат10:38

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспресс09:56

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ru10:34

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ru09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 15:57, Ашберн
Хоккей

«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Чемпионат 14:48
Армия и оружие

Турецкая армия начала масштабную военную операцию на севере Сирии

Турецкая армия начала операцию на севере Сирии авиаударами по городу Рас-аль-Айн.
iReactor 09:25
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о срыве разведения сил у Золотого на юго-востоке Украины, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:49
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Гаджеты

Создатель Android представил смартфон нового типа

UfacityNews.ru 15:01
Общество

Электронную почту россиян будут блокировать

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Русская Планета 00:03
Теннис

Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Турецкие военные начали наземное наступление в Сирии

Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
РИА Новости 15:40
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Происшествия

В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом

Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:48
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone

Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru 15:43
Политика

Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Общество

Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.
Газета.Ru 11:35
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Кино

Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей

Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика

В Кремле рассказали, как США могут помочь «нормандскому формату»

Песков отметил, что точка зрения об эвентуальном подключении Америки к этому формату не находит поддержки.
RuNews24.ru 01:39
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Футбол

Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Армия и оружие

Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами

URA.Ru вчера в 20:46
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Футбол

Сергей Силкин: «Вернуться в „Динамо“? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил»

Российский тренер Сергей Силкин рассказал, что не получал предложения возглавить московское «Динамо».
Sportbox.RU 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное