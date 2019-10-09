Лига чемпионов
ЧемпионатРПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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Хоккей
«Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем»
В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Первый гол в матче зрители увидели на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий команды гостей Иван Ларичев.
Чемпионат 14:48
Армия и оружие
Турецкая армия начала масштабную военную операцию на севере Сирии
Турецкая армия начала операцию на севере Сирии авиаударами по городу Рас-аль-Айн.
iReactor 09:25
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило о срыве разведения сил у Золотого на юго-востоке Украины, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:49
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Гаджеты
Создатель Android представил смартфон нового типа
UfacityNews.ru 15:01
Общество
Электронную почту россиян будут блокировать
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Русская Планета 00:03
Теннис
Шарапова заявила о приближении к финишу карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу карьеры, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:43
Армия и оружие
Турецкие военные начали наземное наступление в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
РИА Новости 15:40
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science вчера в 02:55
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Происшествия
В Москве рейсовый автобус врезался в жилой дом
Автобус врезался в жилой дом на востоке Москвы и повредил газопровод. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:48
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone
Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru 15:43
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Общество
Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщиков алиментов.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Кино
Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей
Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика
В Кремле рассказали, как США могут помочь «нормандскому формату»
Песков отметил, что точка зрения об эвентуальном подключении Америки к этому формату не находит поддержки.
RuNews24.ru 01:39
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
РИА Новости 11:07
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru вчера в 20:46
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Футбол
Сергей Силкин: «Вернуться в „Динамо“? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил»
Российский тренер Сергей Силкин рассказал, что не получал предложения возглавить московское «Динамо».
Sportbox.RU 14:17