Лига чемпионов
ЧемпионатРПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля
Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.
iXBT.com 03:26
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Авто
Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS проходит финальные испытания
Прошло много времени с тех пор, как был показан немецкий ультра-роскошный кроссовер Mercedes-Maybach в виде концепта и надо сказать, что презентация нас впечатлила.
CarsWeek.ru 01:23
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости 15:51
Наука
Нобелевскую премию по химии получили разработчики литий-ионных батарей
Представитель Нобелевского комитета назвал имена лауреатов премии по химии, которые разработали литий-ионные бактерии.
Газета.Ru 07:21
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Здоровье
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Армия и оружие
Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить ситуацию в Сирии
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
ТК Звезда 09:04
Армия и оружие
Турция нанесла удары по дамбе в Сирии
Взгляд.ру 13:10
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Футбол
Германия — Аргентина 2:2
Советский спорт 16:38
Гаджеты
Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев
Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
Ведомости 12:24
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Футбол
Глава УЕФА уверен, что матчи ЕВРО в Петербурге пройдут на высочайшем уровне
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что уверен в том, что матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге будут проведены на высочайшем уровне, как и финал Лиги чемпионов годом позже.
РИА Новости 15:57
Космос
Вещество нейтронных звезд изучают на Земле
09.10.19 Ученые получили новые данные, которые расширяют наши представления о взаимопревращениях адронной материи и кварк-глюонной плазмы в той области, где адронная материя представляется умеренно разогретой, но сравнимой по плотности с веществом нейтронных звезд.
Портал Поиск 04:02
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса
Украине едва ли удастся достичь к концу 2020 года поставленной цели полностью соответствовать стандартам НАТО, говорится в одном из докладов для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
РИА Новости 18:33
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата
Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
RT на русском 18:07
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Политика
Байден впервые призвал к импичменту Трампа
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден впервые призвал объявить импичмент президенту Дональду Трампу, который, как предполагается, добивался от украинских властей расследования в отношении семьи Байдена.
РИА Новости 14:20
Происшествия
Суд смягчил приговор участнику несанкционированной акции Подкопаеву
Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Иван Подкопаев, распыливший баллончик в полицейских, проведет в колонии два года вместо ранее назначенных трех лет, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 05:20
Политика
Трамп: против Турции могут быть применены не только санкции
По словам американского лидера Дональда Трампа, против Анкары может быть применен более жесткий ответ, чем экономические санкции.
Московский Комсомолец 16:50
Здоровье
Губернатор назвал недопустимым отсутствие пандуса в больнице РЖД
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным срочно разобраться в скандале в Ершове, где у частной больницы при РЖД не оказалось пандуса.
Четвертая Власть вчера в 09:23
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Происшествия
Тинькофф Банк ответил на сообщение о «хищении ₽5,5 млн» со счета
9 октября Михаил Жуховицкий написал на своей странице в сети Facebook, что со счета компании, принадлежащей его другу (имя пострадавшего приведено не было), пропали более 5,3 млн руб.
РБК 13:48
Политика
В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль 16:51