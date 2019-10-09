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Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новости10:46

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионат10:38

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RU10:15

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВ10:15

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспресс09:56

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ru10:34

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ru09:53
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Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

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Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион

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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

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В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
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Пересмотрен механизм глобального потепления

В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
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BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe

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Звезда «Сватов» уходит из сериала

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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов

Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят снизить цены на автомобили в стране на 3,5 тысячи долларов.
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Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
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Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
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«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября

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По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело

По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
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Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

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Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

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Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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