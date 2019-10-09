Лига чемпионов
ЧемпионатРПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров
Российская Премьер-Лига (РПЛ) перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров, сообщается на официальном сайте турнира. Данные изменения были внесены в расписание турнира по просьбе клубов—участников групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и по согласованию с основным вещателем.
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Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Российская газета 16:00
Футбол
Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Политика
Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Lenta.ru 17:13
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов
Федеральное правительство США намерено принять меры, которые позволят снизить цены на автомобили в стране на 3,5 тысячи долларов.
Российская газета 17:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
Газета.Ru 13:58
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Авто
Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 16:31
Происшествия
Ученый Владимир Ларин найден мертвым в Москве
Москва 24 16:37
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Происшествия
По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело
По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Регион 64 14:12
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru 07:49
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59