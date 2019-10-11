РПЛ
ЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
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