Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.

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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

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