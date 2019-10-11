Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.

Спорт день за днем

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Политика В Китае создали боевую летающую тарелку Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).

Происшествия В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.

Политика Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.

Авто «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «клубной» версии Lada Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж в России новой лимитированной серии Lada #CLUB, которая получила оригинальные элементы дизайна.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Экономика Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+ Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом Валентином Юмашевым не вела переговоры о продаже пакета в En+.

Футбол Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой» Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.

Происшествия В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.

Экономика ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.

Футбол Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Авто Мантуров рассекретил количество предзаказов на новинки от Aurus Представители российского бренда Aurus смогли собрать больше 600 предварительных заказов на свои модели, которые начнут массово продаваться начиная с 2021 года.

Единоборства Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.

Происшествия Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Спорт Воронежская гимнастка завоевала бронзу на чемпионате мира Уроженка Воронежа Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

Армия и оружие США дополнительно направят военных и истребители в Саудовскую Аравию "По просьбе центрального командования США министр обороны Марк Эспер разрешил развертывание дополнительных сил США и следующего оборудования в Королевстве Саудовская Аравия: Две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD", - говорится в заявлении.