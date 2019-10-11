РПЛ
ЧемпионатРПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Из-за участия краснодарцев в Лиге Европы время начала матча «Краснодар» — «Оренбург» изменено на 19:00 мск. Встреча «Локомотив» — «Спартак» начнётся в 16:30 мск. Перечисленные матчи 14-го тура РПЛ будут проходить 27 октября.
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Футбол
Наставник «Рубина»: «Уровень российского чемпионата выше, чем украинского. В РПЛ больше денег»
Наставник «Рубина» Эдуардо Докампо сопоставил уровни российского и украинского чемпионатов, отметив, что в РПЛ больше денег.
ProstoProSport 12:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей 9-летней девочки
В гаражном кооперативе Саратова обнаружили тело 9-летней девочки, пропавшей 9 октября.
ИжевскИнфо.РУ 01:15
Политика
Генерал Шаманов заявил об игнорировании правительством нужд армии
По мнению авторов документа, российское правительство системно игнорирует предложение думцев доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии военнослужащим и повысить зарплаты гражданского персонала ВС РФ.
Евразия Daily 09 октября в 22:35
Авто
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж «клубной» версии Lada
Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж в России новой лимитированной серии Lada #CLUB, которая получила оригинальные элементы дизайна.
ФАН 08:35
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Экономика
Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+
Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом Валентином Юмашевым не вела переговоры о продаже пакета в En+.
РБК 11:06
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Культура
Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке
НИА Нижний Новгород 02:30
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости 07:39
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 11:12
Авто
Мантуров рассекретил количество предзаказов на новинки от Aurus
Представители российского бренда Aurus смогли собрать больше 600 предварительных заказов на свои модели, которые начнут массово продаваться начиная с 2021 года.
Pnzdrive 07:52
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
Происшествия
Напавшего на людей в ТЦ в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, напавший с ножом на посетителей торгового центра в британском Манчестере, подозревается в совершении теракта.
Известия 10:54
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Спорт
Воронежская гимнастка завоевала бронзу на чемпионате мира
Уроженка Воронежа Ангелина Мельникова завоевала бронзу на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
Обозреватель Врн 01:26
Армия и оружие
США дополнительно направят военных и истребители в Саудовскую Аравию
"По просьбе центрального командования США министр обороны Марк Эспер разрешил развертывание дополнительных сил США и следующего оборудования в Королевстве Саудовская Аравия: Две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло (AEW), одну систему THAAD", - говорится в заявлении.
РИА Новости 12:15
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42